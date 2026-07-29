La Capitanía de Puerto de Salaverry dispuso el cierre preventivo de los principales puertos y caletas de la región La Libertad debido a las condiciones anómalas del mar y al riesgo que representan para las actividades marítimas, pesqueras, náuticas recreativas y portuarias.

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La medida restrictiva, que busca salvaguardar la vida humana, también ha generado preocupación en pobladores de los balnearios de Buenos Aires (Víctor Larco) y Las Delicias (Moche), que son quienes más sufren con la furia del mar porque el agua inunda sus calles y viviendas.

Informe

Según la Resolución de Capitanía N° 070-2026/MGP/DICAPI/SY, firmada por el Capitán de Fragata Jorge Vásquez Cacho, se dispuso el cierre total nivel V de la Caleta Guadalupito, Puerto Morín, muelles 1A, 2A y 2 B del terminal portuario Salaverry Terminal Internacional (STI), el Terminal Multiboyas Salaverry y el Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry.

La medida, que empezó a regir desde las 6:30 p.m. del lunes, también incluye a la Caleta Huanchaco, Caleta Magdalena de Cao, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Caleta La Barranca y Caleta Chérrepe.

El documento, además, precisa que “se prohíbe todo tipo de tráfico dentro o fuera de bahía, caleta o puerto”.

Golpeados

La furia del mar hizo que el lunes el Frente Cívico del distrito de Víctor Larco Herrera marchara pacíficamente para exigir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecute trabajos de reforzamiento en el enrocado del balneario de Buenos Aires.

Según la Municipalidad Provincial de Trujillo, en esa jurisdicción unas 300 familias se encuentran expuestas y en riesgo permanente debido al impacto de los oleajes anómalos.

Dirigentes vecinales, en tanto, aseguran que las personas afectadas por la furia del mar alcanzarían las 1,200.