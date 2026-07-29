La galería Corriente Alterna presenta la exposición “Herbarios Futuros: Imaginarios y relaciones con la vida vegetal”, una muestra de arte contemporáneo que reúne obras de siete artistas y una selección de especies botánicas vivas para explorar las diversas formas en que las personas se relacionan con el mundo vegetal.

Inspirada en el herbario como herramienta de conocimiento, la exposición propone un recorrido en el que convergen el arte, la memoria, la contemplación y la ecología, con el propósito de invitar al público a reflexionar sobre los vínculos que establece con la naturaleza y las distintas maneras de habitarla.

Siete artistas participan en la exposición

La muestra es curada por Carlos García-Montero y reúne trabajos de Cynthia Malamud, Ilan Valdés, Carmen Reátegui, Melissa Larrañaga, Lucía Monge, Elena Tejada-Herrera y Claudine Plantas.

A través de diversos lenguajes y propuestas artísticas, los participantes exploran la vida vegetal como memoria, paisaje, organismo vivo y espacio de encuentro entre el ser humano y su entorno.

La coordinación general está a cargo de Lissett Robles.

¿Dónde y hasta cuándo visitar “Herbarios Futuros”?

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de agosto en la galería de Corriente Alterna, ubicada en la avenida Paseo de la República 2557, distrito de La Victoria.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., y los sábados, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. El ingreso es libre.