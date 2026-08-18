El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, en la región de Antofagasta, ante los efectos de un sistema frontal que viene afectando el norte del país.

La medida se suma a la Alerta Roja declarada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. En esta última comuna, la activación de quebradas obligó a ordenar la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros, O’Higgins y Huella Tres Puntas.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió que existe una probabilidad muy alta de aluviones y derrumbes en el litoral de Tocopilla y Taltal, además de la cordillera de la costa y Antofagasta.

El episodio ocurre en medio de eventos climáticos extremos asociados al Fenómeno El Niño. Tras los temporales registrados en julio en distintas zonas de Chile, la emergencia se trasladó al norte grande, donde se mantiene la alerta ante el pronóstico de precipitaciones abundantes en la región de Antofagasta.

Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia. El Subsecretario del… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 18, 2026