SpaceX logró que su cohete Starship alcanzara la órbita terrestre por primera vez este lunes 28 de septiembre, tres años después de iniciar sus vuelos de prueba. La misión busca completar seis vueltas alrededor de la Tierra y evaluar el vehículo para futuras operaciones espaciales.

El vuelo tiene una duración prevista de unas diez horas e incluye el despliegue de 26 satélites Starlink de nueva generación. La nave deberá mantener una órbita de unos 275 kilómetros de altura y alcanzar una velocidad cercana a los 28 000 kilómetros por hora.

Uno de los motores se apagó antes de lo previsto durante el trayecto. Sin embargo, los controladores determinaron que la falla no impedía continuar porque el motor ya no era necesario para completar la misión.

El centro de control confirmó posteriormente que Starship había alcanzado la órbita. “Starship está en órbita”, se anunció durante la transmisión del vuelo.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026





Un paso en el desarrollo de Starship

La nave fue lanzada inicialmente en una trayectoria suborbital y realizó después un segundo encendido para alcanzar la órbita. SpaceX comenzó a probar Starship en su configuración completa en 2023 y desde entonces ha realizado modificaciones al vehículo.

La compañía busca desarrollar un sistema completamente reutilizable para futuras misiones comerciales, viajes a la Luna y expediciones a Marte. También prevé realizar pruebas de reabastecimiento de combustible en órbita como parte de las siguientes etapas de desarrollo.