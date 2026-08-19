La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización total del transporte urbano para el 25 de agosto, debido al incremento de la inseguridad que afecta al sector.

Los dirigentes condicionaron el desarrollo de la medida a que el Poder Ejecutivo acepte reunirse con ellos para abordar sus demandas.

El gremio señaló que sus propuestas para enfrentar las extorsiones y asesinatos no han recibido respuesta y cuestionó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, no les haya concedido una audiencia.

Entre sus pedidos figuran el fortalecimiento de unidades policiales especializadas, un mayor control de las comunicaciones en los penales y presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo.

Los transportistas también recordaron distintos ataques registrados durante agosto y señalaron como uno de los casos más graves el ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos, donde murió Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, tras recibir impactos de bala.

“No se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato, que hoy alcanza no solo a conductores y cobradores, sino también a los directivos de nuestras empresas”, indicaron.