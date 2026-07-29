Gran Parada Militar 2026: Brigada Canina se prepara para su participación en la avenida Brasil (FOTOS)
La avenida Brasil ya cuenta con la presencia de la Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP), una de las unidades especializadas que participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 por las celebraciones de Fiestas Patrias. Los canes que integran esta unidad están entrenados para cumplir labores de seguridad, detección de sustancias, rescate y apoyo operativo durante sus intervenciones. (Fotos: Antonio Melgarejo @photo.gec)