La Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de diversas vías en su jurisdicción y en el distrito de Pueblo Libre debido a los trabajos de instalación y desmontaje de estructuras para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 , que se desarrollará con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias en la avenida Brasil.

La comuna informó que la medida responde a una solicitud del Ministerio de Defensa y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el propósito de garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo del tradicional desfile militar, uno de los actos centrales del aniversario patrio.

Los trabajos comprenderán el montaje y posterior desmontaje de estrados, tribunas y escenarios a lo largo de la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre las avenidas De La Policía y Simón Bolívar. Estas labores requerirán restricciones al tránsito vehicular durante varias semanas.

Según el cronograma oficial, los cierres estarán vigentes desde las 00:01 horas del jueves 16 de julio hasta las 15:00 horas del martes 4 de agosto de 2026. Durante ese periodo, el tránsito será restringido en distintos puntos de Jesús María y Pueblo Libre, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

La municipalidad exhortó a los vecinos, usuarios del transporte público y conductores particulares a planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar demoras y congestión vehicular. Asimismo, pidió mantenerse informados sobre las modificaciones en el tránsito y las rutas habilitadas.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar cada año reúne a miles de asistentes y a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones del Estado.

Finalmente, la comuna indicó que, una vez culminadas las actividades por Fiestas Patrias, se ejecutarán los trabajos de desmontaje de las estructuras instaladas, tras lo cual se restablecerá progresivamente el tránsito en las vías afectadas.