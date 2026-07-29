La música criolla arequipeña está de luto. Este miércoles 29 de julio se confirmó el fallecimiento de Rosita Vento, una de las cantantes más queridas y representativas del criollismo en la región, quien durante décadas dedicó su vida a engrandecer este género a través de su voz, su carisma y su entrega en cada presentación.

Con una trayectoria artística extensa y admirable, Rosita Vento participó en innumerables festivales, celebraciones de Fiestas Patrias y escenarios de la Ciudad Blanca, convirtiéndose en un referente de la música criolla para varias generaciones de arequipeños.

Su labor fue reconocida oficialmente por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, que le rindió homenaje por su destacada trayectoria artística.

Su partida generó un profundo dolor entre sus familiares, quienes también resaltaron la fortaleza con la que la artista enfrentó el cáncer en los últimos años. A través de un emotivo mensaje, su hermana Brenda Vento la describió como una mujer valiente que, "sin perder jamás la esperanza ni la fe", se convirtió en un ejemplo de resiliencia para quienes atraviesan la misma enfermedad.

“Su voz podrá haber guardado silencio en la tierra, pero seguirá viva en cada canción que interpretó, en cada recuerdo que sembró y en el corazón de quienes la admiraron. Querida Rosita, gracias por regalarnos tu talento, tu ejemplo de lucha, tu amor por nuestra música criolla y por enseñarnos que la verdadera grandeza nace del corazón. Tu legado permanecerá para siempre y jamás será olvidado”, expresó.

El velorio de Rosita Vento se realiza este miércoles 29 de julio, desde las 2:00 p.m., en el Velatorio Luz, ubicado en la Av. Los Incas, Cercado de Arequipa.