Las autoridades francesas detuvieron este miércoles a una mujer de 32 años, investigada tras el hallazgo de cinco bebés muertos en el apartamento donde residía con su familia, en la ciudad de Orange, en el sureste de Francia.

De acuerdo con la Fiscalía de Carpentras, la mujer fue arrestada luego de abandonar el hospital al que había sido trasladada el domingo, tras dar a luz en su vivienda. El caso fue informado inicialmente por la agencia AFP.

El hallazgo ocurrió tras un parto en el domicilio

Según las autoridades, la pareja de la mujer descubrió los restos de cinco recién nacidos dentro del apartamento. Los investigadores informaron que se encontraron los huesos de cuatro bebés y el cuerpo de un quinto.

La Fiscalía indicó que el embarazo que culminó con el nacimiento del bebé el domingo habría sido advertido por la pareja en una etapa avanzada.

Tras el hallazgo, la justicia abrió una investigación por el presunto delito de asesinato para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar las responsabilidades correspondientes.

Bebé recién nacido quedó bajo protección

Como parte de las medidas adoptadas, la Fiscalía ordenó el acogimiento provisional del bebé nacido el domingo.

Asimismo, la situación de los otros dos hijos menores de la pareja fue comunicada a los servicios sociales para la evaluación y adopción de las medidas de protección que correspondan.

Las autoridades continúan con las investigaciones

Las autoridades francesas señalaron que los casos de homicidio de recién nacidos, conocidos como infanticidios neonatales, pueden estar relacionados en algunos casos con alteraciones del discernimiento o con la negación del embarazo, aunque subrayaron que las circunstancias de este caso aún son materia de investigación.

El caso recuerda uno de los antecedentes más conocidos en Francia: el de Dominique Cottrez, condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos. En ese proceso, la justicia reconoció una alteración del discernimiento de la acusada.

Las investigaciones continúan para determinar las causas de la muerte de los cinco bebés y esclarecer la responsabilidad penal de la detenida.