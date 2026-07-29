Con la finalidad de descentralizar la atención especializada y reducir los índices de ceguera infantil prevenible, el Servicio de Oftalmología del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana organizó con éxito el “Primer Taller Teórico-Práctico de Retinopatía de la Prematuridad (ROP)”.

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La jornada congregó a un equipo multidisciplinario integrado por oftalmólogos, pediatras y personal de enfermería de los nosocomios de Sullana y Chulucanas. Esta capacitación de carácter estratégico tiene como propósito estandarizar los criterios clínicos y optimizar los protocolos de detección temprana, garantizando una atención médica oportuna y de alta calidad para la población neonatal de la región.

El evento estuvo liderado por los reconocidos especialistas Patricia Montoya Reyes y Arturo Montoya Reyes, quienes desarrollaron sesiones intensivas enfocadas en cuatro pilares fundamentales: el manejo clínico, el tamizaje temprano, el tratamiento definitivo y los protocolos de derivación adecuada de los pacientes críticos.

La Retinopatía de la Prematuridad es un trastorno ocular que afecta a bebés nacidos antes de término o con bajo peso, debido al desarrollo anormal de los vasos sanguíneos en la retina. De no ser detectada y tratada a tiempo, esta condición puede provocar desprendimiento de retina y ceguera irreversible.