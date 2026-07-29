La película “Nada entre los dos”, protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, ya se encuentra disponible en HBO Max.

Dirigida por Juan Taratuto, la producción reúne por primera vez en la pantalla a ambos actores en una comedia romántica que aborda los vínculos adultos desde una mirada íntima y contemporánea, centrándose en las decisiones personales, los silencios y las transformaciones emocionales.

¿De qué trata ‘Nada entre los dos’?

La historia sigue a Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro), dos ejecutivos que trabajan para distintas divisiones de una misma empresa en diferentes países.

Ambos coinciden durante una reunión corporativa en un resort de playa. Aunque mantienen matrimonios y vidas familiares aparentemente estables, atraviesan cuestionamientos personales que los llevan a conectar de manera inesperada.

Ese encuentro desencadena una relación que desafía sus certezas y los impulsa a replantear el momento que viven.

El elenco también incluye a Guillermina Fabbiani, Peto Menahem, Leonardo Daniel, Axel Madrazo y Pía Watson.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro destacan la química en el rodaje

Con motivo de su estreno en HBO Max, los protagonistas compartieron detalles sobre la experiencia de trabajar juntos por primera vez.

Natalia Oreiro señaló que la conexión entre ambos surgió de manera espontánea.

“Tuvimos química porque compartimos un humor parecido y una visión muy similar del trabajo y de la vida. Nos apoyamos mucho y esa conexión nunca fue forzada; las actuaciones simplemente fluyeron”, comentó la actriz.

Por su parte, Gael García Bernal destacó el ambiente de confianza que se generó desde el inicio del proyecto.

“Nos gustó aventurarnos en terrenos desconocidos y hacerlo en confianza de la mano del otro. Hubo un compañerismo muy bonito; actuar también significa escuchar y confiar en quien tienes enfrente”, afirmó.

Disponible exclusivamente en HBO Max

Tras su estreno en las salas de cine, “Nada entre los dos” pasa a formar parte del catálogo de HBO Max, ampliando la oferta de producciones latinoamericanas disponibles en la plataforma.

La película propone una reflexión sobre las segundas oportunidades, el autodescubrimiento y las conexiones inesperadas que pueden transformar la vida.