El diseñador peruano Yirko Sivirich reveló algunos detalles del atuendo que confeccionó para la presidenta Keiko Fujimori con motivo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias. No obstante, precisó que aún desconoce si la mandataria lo lucirá durante la ceremonia de toma de mando del 28 de julio o en alguna de las actividades programadas para el 29 o 30 de julio.

En declaraciones a 24 Horas Mediodía, recordó que también diseñó el atuendo que Fujimori lució el pasado 15 de julio durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales como presidenta electa. Asimismo, señaló que continúa confeccionando prendas especialmente pensadas para las actividades protocolares de la mandataria.

Sivirich adelantó que se trata de un traje entallado, diseñado especialmente para ceremonias oficiales y eventos protocolares. Según explicó, la prenda formará parte de la imagen que proyectará la presidenta durante sus primeras actividades públicas tras asumir la Presidencia de la República.

Mediante sus redes sociales, Yirko Sivirich pulicó el atuendo que diseñó para la jefa de Estado e indicó lo siguiente: “Es un traje estilo militar en azul marino, los filos del blazer están inspirados en la iconografía Koshi Kené, uno de los lenguajes visuales más representativos del pueblo Shipibo-Konibo. Sus trazos geométricos simbolizan la conexión entre la naturaleza, la espiritualidad y el universo, evocando los caminos de los ríos, la energía de la vida y el equilibrio entre todos los seres”.

“En esta propuesta, el Koshi Kené no se incorpora como un elemento decorativo, sino como un detalle sutil y sofisticado que enmarca el diseño. Recorre el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños, convirtiéndose en un hilo conductor que representa la riqueza cultural del Perú con una mirada contemporánea”, añadió.

En ese sentido, Yirko Sivirich explicó que el atuendo confeccionado para la presidenta Keiko Fujimori busca rendir homenaje a la identidad amazónica del Perú.

“Es un homenaje a la identidad amazónica, reinterpretada con elegancia y respeto por nuestras raíces para proyectar al mundo el legado ancestral y la diversidad cultural del Perú”, concluyó.