La presidenta electa, Keiko Fujimori, llegó este lunes al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, para sostener reuniones bilaterales con representantes de las delegaciones internacionales que llegaron a Lima para asistir a la ceremonia de toma de mando del 28 de julio.

En el marco de estas reuniones, la presidenta electa sostuvo un encuentro bilateral con el rey de España, Felipe VI, quien llegó al Perú esta mañana.

Según imágenes difundidas por TV Perú, Fujimori arribó a Torre Tagle a las 3:48 p.m., tras sostener un encuentro con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en un hotel de San Isidro.

Minutos antes, el rey de España llegó a la sede de la Cancillería caminando junto a su comitiva oficial, luego de reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente saliente, José María Balcázar.

Ambas autoridades fueron recibidas en el ingreso de Torre Tagle por Carlos Espá, quien asumirá el cargo de ministro de Relaciones Exteriores este martes 28 de julio, así como por funcionarios de la Cancillería, entre ellos el actual canciller Carlos Pareja.