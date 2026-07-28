Como parte de las delegaciones oficiales invitadas a la ceremonia de transmisión de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori, programada para este martes 28 de julio, diversos presidentes y jefes de Gobierno vienen arribando al Perú para participar en los actos protocolares.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arribó a Lima y fue recibido en el Grupo Aéreo N° 8 por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila; el embajador Roland Denegri, en representación de la Cancillería; y representantes de las Fuerzas Armadas.

Más tarde, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó al Grupo Aéreo N.° 8 como parte de su visita oficial al Perú. A su arribo fue recibido por el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y el embajador Roland Denegri, representante de la Cancillería.

Tras su arribo al país, el mandatario panameño fue recibido con los honores de Estado establecidos para su alta investidura.

A las 6:14 p.m., el presidente de Paraguay, Santiago Peña, arribó al Perú para participar en las actividades oficiales por la transmisión de mando presidencial. Durante su visita, el mandatario también tiene previsto sostener reuniones bilaterales y encuentros con representantes del sector empresarial.

A las 6:38 p.m. llegó al país el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. A su arribo recibió los honores correspondientes a su investidura y fue recibido por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue el siguiente mandatario en arribar al Perú. A las 6:55 p.m. llegó al Grupo Aéreo N.° 8 acompañado de su canciller.

A las 8:12 p.m. también arribó al Perú el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8 por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y recibió los honores protocolares correspondientes a su investidura.

Durante la mañana de este lunes 27 de julio también arribó a Lima el rey Felipe VI de España, quien encabeza la delegación oficial de su país, integrada además por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.