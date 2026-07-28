Prime Video presentó el primer avance de la tercera temporada de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, durante un panel realizado en el Hall H de la San Diego Comic-Con 2026.

Las nuevas imágenes anticipan una etapa más oscura de la serie, con la Tierra Media en guerra y Sauron concentrado en la creación del Anillo Único para someter a los últimos reinos que se resisten a su avance.

La plataforma también confirmó que los primeros cuatro episodios se estrenarán el 11 de noviembre de 2026. Los capítulos cinco y seis llegarán el 18 de noviembre, mientras que los dos episodios finales estarán disponibles desde el 25 de noviembre.

Simon Pegg será la voz del Balrog

Uno de los principales anuncios del panel fue la incorporación del actor británico Simon Pegg, conocido por sus participaciones en las franquicias Mission: Impossible y Star Trek.

Pegg prestará su voz al Balrog, la criatura de fuego que regresará en la nueva temporada y que, según adelantó Prime Video, hablará por primera vez dentro de esta adaptación audiovisual.

La revelación se realizó mediante un documental presentado exclusivamente a los asistentes de la Comic-Con, en el que se mostró el proceso de creación de algunas criaturas de la temporada, como los orcos, las bestias aladas y los elefantes de guerra conocidos como Mûmakil.

Nuevos personajes de la tercera temporada

Prime Video también reveló los personajes que interpretarán los actores anunciados para el nuevo ciclo de la producción.

Eddie Marsan dará vida a Thrain, el hermano mayor del rey Durin IV, mientras que Andrew Richardson interpretará a Anarion, hijo menor de Elendil y hermano de Isildur.

Adam Young asumirá el papel de Marnûkh, descrito como un misterioso orco que podría ocultar su verdadera naturaleza.

A ellos se suman Jamie Campbell Bower como Celeborn, el esposo desaparecido de Galadriel, y Zubin Varla como Khamûl el Oriental, personaje procedente de la región de Rhûn.

Sauron busca forjar el Anillo Único

La tercera temporada se desarrollará cinco años después de la caída de Eregion. Los ejércitos de Sauron habrán avanzado por la Tierra Media, mientras solo algunos bastiones permanecerán fuera de su control.

Entre ellos se encuentran Khazad-dûm, donde los enanos permanecen refugiados en las profundidades de la montaña, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus tres anillos.

Desde la recién terminada torre de Barad-dûr, en Mordor, Sauron buscará crear un anillo capaz de controlar a sus enemigos y consolidar su dominio.

El avance anticipa que elfos, enanos, hombres y magos deberán formar nuevas alianzas, incluso incómodas o inesperadas, para intentar detener al Señor Oscuro.

Los Espectros del Anillo aparecen en la Comic-Con

Durante el panel, cuatro figuras caracterizadas como Nazgnagôl hicieron una aparición sorpresa ante el público del Hall H.

Prime Video presentó a estas entidades como sirvientes de Sauron portadores de anillos y como una encarnación de la Segunda Edad de los Nazgûl, conocidos posteriormente como los Espectros del Anillo.

El panel contó con la presencia de los actores Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Daniel Weyman y Jamie Campbell Bower.

También participaron los showrunners y productores ejecutivos J. D. Payne y Patrick McKay, mientras que el encuentro fue moderado por Benjamin Walker, intérprete del Alto Rey Gil-galad.