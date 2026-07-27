La película “Coquito”, inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, presentó su primer póster teaser y confirmó su estreno en las salas de cine del país para el 26 de noviembre.

La producción, rodada en Arequipa, se encuentra actualmente en etapa de posproducción y busca rendir homenaje al educador peruano cuya obra ha acompañado el aprendizaje de lectura de varias generaciones.

El largometraje llega en un año especial para Zapata Santillana, quien cumplirá 100 años el próximo 15 de agosto, según informó la producción.

Un homenaje al autor de un libro que marcó generaciones

El filme está inspirado en la vida del creador de Coquito, libro de enseñanza de lectura publicado hace más de siete décadas y que, de acuerdo con la producción, ha contribuido a la alfabetización de más de 33 millones de niños.

Además, la obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2025, en reconocimiento a su aporte a la educación peruana.

La película busca destacar la trayectoria del maestro arequipeño y el impacto que su trabajo ha tenido en la formación de miles de estudiantes dentro y fuera del país.

Eduardo Guillot dirige la producción

La cinta es dirigida y producida por Eduardo Guillot.

El elenco está encabezado por Luis José Ocampo, Elisa Costa, Lucas Mamani y Liliana Alegría, quienes interpretan a los personajes principales de esta historia inspirada en hechos reales.

La producción fue filmada íntegramente en Arequipa y continuará su proceso de posproducción antes de llegar a la cartelera nacional.