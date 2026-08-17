El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió a la situación crítica que atraviesa el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a la posibilidad de que el Ejecutivo declare en emergencia a la institución.

Sheput señaló que varias de las deficiencias detectadas ya comenzaron a ser atendidas tras la designación de Hilda Sandoval Cornejo como presidenta ejecutiva interina. En ese sentido, descartó declarar en emergencia la institución y anunció que se optará por una reorganización administrativa.

Uno de los problemas más delicados identificados fue el desabastecimiento de inmunoglobulina, un medicamento esencial para el tratamiento de pacientes pediátricos y adultos que padecen enfermedades autoinmunes.

Sheput señaló que durante los ocho meses previos a julio “no se compraba nada en EsSalud”, situación que calificó de “terrible” y que, según sostuvo, debería ser investigada por la Fiscalía y la Contraloría. Afirmó que esta presunta falta de adquisiciones habría contribuido a generar un desabastecimiento ficticio.

El ministro aseguró que el abastecimiento de inmunoglobulina está garantizado hasta 2027. Precisó que algunos lotes ya fueron adquiridos, mientras que otros se encuentran pendientes de revisión por parte del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Como medida inmediata, se concretó la compra de 12 mil viales, cuya llegada está prevista para septiembre, con el propósito de atender la demanda y evitar un nuevo desabastecimiento.

Pese a la situación crítica, Sheput descartó declarar en emergencia a EsSalud y señaló que la institución iniciará un profundo proceso de reorganización administrativa. Según explicó, esta medida permitirá renovar su directiva y atender de manera progresiva los problemas financieros que enfrenta dicha institución.

“Prefiero ver los estados financieros inconclusos, creo que [declarar emergencia] es extremo y algo a lo que no deberíamos llegar. Lo que sí tenemos que hacer es una reorganización de EsSalud en su gobernanza: ver si la estructura que tiene actualmente es la que necesita el país o ver si necesita algún cambio de índole administrativo”, sostuvo a TV Perú.

El ministro también informó sobre las deudas que EsSalud mantiene con sus proveedores, las cuales ascienden a 2.9 millones de soles. De este monto, 1.7 millones ya fueron reconocidos por la institución, pero aún están pendientes de pago. El ministro señaló que se vienen realizando gestiones para iniciar los desembolsos y establecer un cronograma de pagos.

Otro de los problemas identificados está relacionado con las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, un aspecto fundamental para garantizar su adecuada conservación. Según el ministro, ya se vienen realizando gestiones para mejorar la infraestructura destinada a este fin y asegurar que los fármacos lleguen a los pacientes en óptimas condiciones.