El excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) seguirá bajo investigación pero con un plazo reducido por el presunto delito de lavado de activos y otros por el Caso “Panama Papers”.

Según la tesis fiscal, López-Aliaga lideró una presunta red que operó con sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de obtener y legitimar fondos de origen ilícito entre el 2010 y 2018.

De acuerdo a lo decidido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, el exalcalde de Lima podrá ser investigado hasta el 27 de octubre del 2026.

La instancia judicial redujo a 15 meses el plazo de 24 meses otorgado por el juez Jorge Chávez Tamariz en septiembre del 2025.

El cálculo se realizó considerando el cierre de la investigación preparatoria, el 27 de julio de 2025.

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