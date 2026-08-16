Tres mujeres fueron detenidas por presuntamente integrar una organización dedicada a la extorsión y otros delitos graves.

Se trata de “Las Poderosas del Rímac”, todas miembros de una misma familia y que, además, eran conocidas en el mundo del hampa con sobrenombres inspirados en los personajes de la serie animada ‘Las Chicas Superpoderosas’, informó la Policía.

Leisi Erika Contreras Verástegui (40), alias “Bombom”; Nancy Amparo Verástegui Gutiérrez (65), alias “Bellota”; y Maricielo Ángela Calixto Contreras (19), alias “Burbuja” , capturadas en un inmueble del Jr. Malecón Rímac, del referido distrito.

La intervención de estas mujeres, que además son abuela, madre y nieta, se produjo tras la denuncia de un empresario del rubro de toldos y alquiler para eventos.

El ciudadano había sido amenazado, mediante mensajes de WhatsApp y fotografías de su negocio, para que pague 30 mil soles a la mafia.

Precisamente, durante la intervención se hallaron en el celular de una de las detenidas las mismas imágenes enviadas al agraviado, confirmando así la participación de la organización criminal.

Peligrosas

“Estas tres féminas venían ejecutando el delito de extorsión contra diversos empresarios y emprendedores: bodegueros, ferreteros, farmacias y otros rubros, solicitándoles como inicial o como ‘matrícula’ entre 30,000 y 50,000 soles”, informó el general PNP Manuel Lozada Morales, Director Nacional de Investigación Criminal.

El oficial señaló que, según las investigaciones, la detenida Nancy Verástegui tiene tres hijos internados en distintos penales como el de San Pedro (Lurigancho), Castro Castro y Chincha.

Estos sujetos se encargaban de enviar mensajes extorsivos a las víctimas, mientras que ‘Las Chicas Superpoderosas’ se encargaban de recaudar los cobros y realizar registros fílmicos.

Uno de ellos, identificado como Renzo Jair Contreras, sería el cabecilla de la organización, apuntaron las indagaciones preliminares.

La captura se enmarca en los operativos contra las organizaciones dedicadas a la extorsión en Lima. En los últimos meses, la Policía ha reportado múltiples intervenciones contra bandas que amenazan a comerciantes, transportistas y empresarios.