Entre muestras de profundo dolor y pedidos de justicia, familiares, vecinos y amigos se alistan para dar el último adiós a Marilyn Soca y a su pequeña hija, quienes perdieron la vida de manera trágica en el fatídico accidente registrado el último jueves en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Castilla.

La ceremonia de despedida se llevará a cabo a partir de las 2:00 de la tarde. Los restos serán trasladados hacia el cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en el asentamiento humano La Primavera, donde familiares y allegados las acompañarán hasta su morada final.

Cabe recordar que este doloroso episodio enluta también a otra familia piurana. Ayer fue sepultado José Miguel Gonza Quintana, el mototaxista que conducía el vehículo menor involucrado en el violento impacto y quien también falleció a consecuencia del trágico suceso que ha conmocionado a toda la región.

La ciudadanía y los familiares reiteran su llamado a las autoridades para esclarecer las responsabilidades de este lamentable hecho que ha segado la vida de inocentes en las vías de la ciudad.







