Un padre de familia que trabajaba como mototaxista falleció trágicamente, luego que el vehículo que conducía y un tráiler colisionaron violentamente en la carretera Sullana-Paita, en el distrito de La Huaca, provincia de Paita.

El accidente se registró cerca de las 10 de la noche del último jueves a la altura de la capilla conocida como Las Ánimas del Descarrilamiento. En el lugar, chocaron una mototaxi de color rojo con amarillo, conducida por Segundo Nicolás Fernández Macalupú (36), y un tráiler con placa de rodaje A7X-939.

Debido al violento impacto, Fernández llevó la peor parte y falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos, mientras que la mototaxi terminó casi destrozada. En tanto, el personal de la Policía Nacional se encuentra investigando las causas de este fatídico accidente para poder determinar responsabilidades.

Según allegados a la víctima que era conocido cariñosamente como “Chino”, era un padre de familia que residía en el distrito de La Huaca y se dedicaba a manejar su mototaxi para el sustento de sus seres queridos.

“’Era un joven entusiasta, proactivo y muy aficionado al fútbol. Además, muy trabajador. Siempre se le veía en el estadio animando y alentando a su querido club deportivo Alfonso Ugarte del cual era socio e incondicional hincha”, señaló uno de los amigos de la víctima.

Mientras que el club Alfonso Ugarte tuvo emotivas palabras para su socio. “Hoy nos cuesta encontrar palabras, porque el dolor es grande y el silencio pesa en el alma. Hijo amado, primo querido, padre dedicado, amigo incondicional e hincha apasionado, fuiste luz en nuestras vidas. Nos regalaste momentos que hoy se vuelven eternos en el corazón”, indicaron.

Otro amigo pidió que “Dios les dé la fortaleza que necesita su familia en estos momentos para superar esta dolorosa pérdida”.