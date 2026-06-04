La incertidumbre sobre el futuro de los módulos de familia de Justicia, Paz y Vida generó momentos de tensión entre vecinos y representantes de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM), luego que personal de la entidad retirara bienes almacenados en uno de estos espacios, lo que fue interpretado por los pobladores como el inicio de un desalojo y el eventual cierre de los servicios médicos que funcionan en la zona.

La preocupación se concentró en el módulo del sector 7, donde vecinos salieron a exigir que continúen las atenciones de salud, al considerar que estos ambientes representan una alternativa importante frente a la alta demanda que soporta el establecimiento de salud del asentamiento humano.

El subcoordinador del sector 7, Eloy Gallardo, aseguró que la población fue sorprendida por el retiro de bienes sin que existiera una explicación clara sobre el destino de los módulos. Señaló que los vecinos percibieron la intervención como un intento de cerrar los ambientes donde actualmente se brinda atención preventiva a niños, adultos mayores y población vulnerable.

Gallardo sostuvo que el centro de salud de Justicia, Paz y Vida se encuentra colapsado y que los módulos ayudan a descongestionar la demanda. Explicó que vecinos de otros sectores también acuden al establecimiento principal, lo que ha generado dificultades para conseguir citas y atención oportuna.

“Nosotros vamos a defender hasta el último para que sigan atendiendo. Es una gran ayuda para todos porque acá hay muchos adultos mayores y niños que necesitan atención. Incluso cuando el centro de salud ya no puede recibir más pacientes, vienen a estos módulos para atenderse. Esto debería continuar e incluso deberían dar más presupuesto para equipar bien el módulo y haya más personal”, manifestó.

Sin embargo, desde la Red de Salud Valle del Mantaro descartaron que se haya dispuesto el cierre inmediato de las atenciones médicas. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, Luis Meza, explicó que el retiro de bienes corresponde únicamente a equipos y materiales destinados a emergencias y desastres que se encontraban almacenados en el segundo nivel del módulo.

El funcionario detalló que dichos equipos serán trasladados al nuevo Centro de Operaciones de Emergencia y Desastres de la RSVM. Precisó además que la atención médica continúa brindándose en el primer piso y que, por el momento, no existe una disposición oficial para suspender los servicios.

“Nosotros estamos trasladándonos hacia un nuevo centro de acopio para seguir brindando atención ante emergencias y desastres. La atención médica por ahora continúa y este proceso corresponde únicamente a los bienes almacenados en el segundo nivel”, indicó.

Por su parte, el administrador de la RSVM, Enrique Oroncuya, confirmó que el convenio firmado entre la Dirección Regional de Salud, la red y la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) venció en febrero de este año. Añadió que la entidad ha realizado gestiones para ampliar el acuerdo, aunque reconoció que existe una comunicación municipal donde se señala que no sería factible una nueva suscripción.

Desde la MPH, el gerente municipal Joshelim Meza aseguró que el problema se originó porque la Red de Salud no habría formalizado oportunamente la renovación de los convenios de uso de los inmuebles. Indicó que la municipalidad comunicó el vencimiento de los acuerdos y esperaba que se iniciaran los trámites correspondientes para regularizar la ocupación de los espacios.

“Hasta el momento no tenemos ningún documento de renovación. El convenio venció y lo que corresponde es formalizar una nueva afectación en uso. Mientras la población necesite estos servicios, la disposición del alcalde es brindar las facilidades necesarias, pero deben cumplirse los procedimientos administrativos”, afirmó.

El funcionario añadió que existen observaciones pendientes relacionadas con servicios básicos y compromisos administrativos que deben ser regularizados. No obstante, remarcó que la municipalidad mantiene disposición para evaluar nuevas solicitudes y analizar la continuidad del uso de los módulos.

El responsable de los módulos de familia, médico Erwin Serrano, explicó que actualmente los módulos 7 y 12 continúan funcionando, mientras que el módulo 10 tuvo que cerrar temporalmente por falta de personal.

Serrano detalló que en estos espacios se desarrollan programas de medicina general, planificación familiar, atención a adolescentes, vacunación y salud integral. Según indicó, cada módulo atiende entre 12 y 15 pacientes por día, mientras que algunos sectores pueden superar las 20 consultas diarias. “Lo que pide la población es evitar que estos espacios desaparezcan. Se necesita una coordinación adecuada para que no se perjudique a los usuarios que dependen de estas atenciones”, concluyó.