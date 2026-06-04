Un presunto delincuente resultó gravemente herido luego de caer desde el tercer piso de una vivienda a la que intentaba ingresar para robar en el distrito de Los Olivos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa, donde cámaras de videovigilancia registraron toda la secuencia del intento de robo, según informó América Noticias.

Intentó escalar la vivienda y terminó cayendo

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un vecino, el sujeto realizó varios intentos para trepar la fachada del inmueble hasta alcanzar el tercer nivel.

Sin embargo, cuando intentaba ingresar a la vivienda perdió el equilibrio, quedó suspendido por algunos segundos de una baranda y finalmente cayó hacia la vía pública.

El fuerte impacto alertó a la propietaria del inmueble, quien salió de su vivienda y solicitó apoyo inmediato al Serenazgo de Los Olivos.

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Fue trasladado al hospital Cayetano Heredia

Tras la llegada de los equipos de emergencia, el hombre recibió atención prehospitalaria debido a las múltiples lesiones sufridas durante la caída.

Posteriormente, fue evacuado al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades informaron que el sujeto permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias para establecer plenamente su identidad.

Cámaras registraron toda la secuencia

Los videos de vigilancia muestran el recorrido realizado por el hombre antes de escalar la propiedad y evidencian el momento exacto en que pierde estabilidad y cae desde el tercer piso.

Las grabaciones forman parte de las investigaciones que realizan las autoridades para esclarecer los hechos y determinar si el individuo estaría involucrado en otros delitos cometidos en la zona.

Vecinos exigen mayor seguridad

Tras el incidente, residentes del asentamiento humano Enrique Milla Ochoa expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta al sector.

Los vecinos señalaron que los robos y los intentos de ingreso a viviendas son frecuentes, especialmente durante las noches, por lo que solicitaron una mayor presencia policial y el fortalecimiento del patrullaje integrado entre Serenazgo y la Policía Nacional.

Asimismo, demandaron mejoras en el alumbrado público para reducir los espacios que facilitan el accionar de delincuentes.