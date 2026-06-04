Un bus de la empresa de transporte Nueva América fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta en el sector de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió a la altura del paradero conocido como “El Hueco”, en la avenida Edilberto Ramos.

Según América Noticias, testigos indicaron que los presuntos extosionadores dispararon directamente contra la unidad cuando esta se encontraba en movimiento y con pasajeros a bordo.

Al escuchar las detonaciones, los pasajeros vivieron momentos de pánico y se lanzaron al piso del vehículo, temiendo que el conductor hubiera resultado herido.

A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el bus sufrió daños materiales, registrándose al menos dos impactos de bala: uno cerca de la zona del conductor y otro en el parabrisas, próximo a la puerta de ingreso.

De acuerdo con información vinculada a la empresa, los delincuentes ejecutaron el atentado sin descender de la motocicleta y huyeron rápidamente de la zona.

Representantes de la empresa señalaron que Nueva América viene siendo víctima de extorsiones y que incluso ya realizaba pagos a una banda criminal que opera en Lima Sur. Además, indicaron que entre 2024 y 2025 la compañía ha sufrido al menos tres atentados relacionados con este tipo de delitos.

La Policía Nacional llegó al lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones. Durante las diligencias no se hallaron casquillos de bala, por lo que se presume que los agresores utilizaron un revólver.

El vehículo fue trasladado a la comisaría de Pamplona 1 para los peritajes correspondientes. En tanto, la empresa evalúa suspender temporalmente sus operaciones, tal como ocurrió tras el asesinato de uno de sus conductores en septiembre del año pasado.