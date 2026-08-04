La bancada de Ahora Nación prepara una moción de orden del día para solicitar la presencia del canciller Carlos Espá ante el Pleno del Senado. El objetivo es que el ministro explique las implicancias que tendría una eventual incorporación del Perú al Escudo de las Américas, iniciativa mencionada recientemente por la presidenta Keiko Fujimori.

El pedido busca que el Ministerio de Relaciones Exteriores detalle los efectos jurídicos, políticos y operativos que supondría la adhesión del país a esa coalición regional. Los legisladores consideran necesario conocer los compromisos internacionales que asumiría el Estado antes de avanzar con una decisión de esa naturaleza.

Solicitan precisiones sobre el marco legal

En el documento presentado por la bancada, los senadores sostienen que aún no existe información suficiente sobre la forma en que se concretaría la incorporación del Perú a ese bloque. También señalan que todavía no se ha explicado cuál sería el instrumento internacional que respaldaría esa eventual adhesión.

“Hasta la fecha no se han esclarecido los alcances jurídicos, políticos y operativos de dicha iniciativa, ni la naturaleza del instrumento internacional mediante el cual el Estado peruano se incorporaría”, se lee en el documento.

La propuesta también solicita que el canciller informe si una eventual participación del Perú en el Escudo de las Américas contemplaría mecanismos de intercambio de información o inteligencia. Del mismo modo, busca conocer si existirían operaciones coordinadas entre los países integrantes o la participación de personal extranjero en territorio nacional para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico.

La iniciativa lleva las firmas de los senadores Jaime Quito, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Jaime Delgado y Alfonso López-Chau. Con ese respaldo, la bancada de Ahora Nación busca que el pedido sea debatido en el Pleno del Senado para definir si el canciller deberá acudir a responder las interrogantes planteadas.