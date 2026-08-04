Dos accidentes de tránsito en Arequipa y una conductora herida

Dos accidentes de tránsito ocurrieron esta tarde en los distritos de Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero. El saldo fue una conductora herida y una motocicleta dañada.

El primer accidente ocurrió en la Av. República de Chile, en la urbanización Alto San Martín, distrito de Mariano Melgar. Un automóvil rojo de placa VAO-172, conducido por una mujer, terminó volcado con las llantas hacia arriba luego de impactar contra el vehículo de placa V9B-161, que se encontraba estacionado.

Según el registro vehicular, la unidad siniestrada pertenece a Lendy Durand. Con apoyo de vecinos, el automóvil fue colocado nuevamente sobre sus ruedas para posteriormente ser retirado con una grúa.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, personal del grupo Águilas Negras, serenazgo de Mariano Melgar y bomberos de las compañías 77 y 233, quienes auxiliaron a la conductora. La mujer fue trasladada a la Clínica Auna para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar, se sospecha que la conductora habría estado en presunto estado de ebriedad, situación que será determinada por las investigaciones correspondientes.

El otro accidente se registró en el cruce de la Av Pizarro, en la urbanización Santa Catalina, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Una motociclista que realizaba labores de reparto perdió el control de su unidad al pasar por un profundo hueco en la pista y cayó violentamente sobre el pavimento.

El conductor sufrió golpes producto del impacto. Afortunadamente, el conductor de un vehículo particular que circulaba detrás la moto, pudo frenar a tiempo, evitando atropellarla.

Según los vecinos de la zona, el deterioro de la vía es de hace varios meses y a consecuencia de ello ocurrieron varios acccidentes similares. Solicitan, una pronta intervención de la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero para reparar la pista y prevenir nuevos siniestros.