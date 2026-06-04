Dos muertos y cinco detenidos dejó un enfrentamiento entre facciones de la organización criminal “Tren de Aragua” que comenzó en la intersección de los jirones 9 de Diciembre y Sánchez Carrión, ubicada en el distrito limeño de Comas.

El enfrentamiento armado ocurrió luego que un vehículo plomo le cerró el paso a un auto negro.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, de la primera unidad bajó un sicario y realizó numerosos disparos contra el otro vehículo, que tiene 23 impactos de bala, según los peritos de Criminalística. El conductor del auto negro falleció.

Tras ello, el delincuente escapó junto a sus cómplices, y tan solo a unas cuadras ultimaron a otra persona identificada como Pedraza Riega. En el lugar, los peritos hallaron 17 casquillos de bala en la vía pública.

La balacera que desató el enfrentamiento entre las facciones de la banda criminal también impactó en las fachadas de algunas viviendas de la zona, causando pánico en los vecinos,

Tras ellos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) emprendieron una persecución y cerca del lugar donde fue asesinada Pedraza Riega, un patrullero impactó de manera intencional contra un vehículo (gris) de los atacantes a fin de frenar su fuga.

Efectivamente, la unidad se desvió de la vía y chocó contra un puesto de venta de papas rellenas. Por el impacto quedó afectado el negocio, y lamentablemente, el aceite caliente cayó sobre la vendedora del puesto, quien tuvo que ser evacuada de inmediato a un hospital para recibir atención por emergencia.

Tras la persecución, cinco personas implicadas fueron detenidas y puestas a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para las investigaciones pertinentes. Entre los intervenidos, se encuentra un sospechoso que se desplazaba a bordo de una motocicleta en el lugar de los hechos.

En el interior del automóvil gris, se hallaron armas de fuego, sustancias ilícitas y celulares. La PNP informó que las armas encontradas habrían sido las utilizadas para asesinar a las dos víctimas del ataque.

La Policía detalló que entre los capturados se encuentra un sospechoso adicional que fue intervenido en el lugar de los hechos mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta.