El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que la eliminación definitiva de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión nacional no afectará las finanzas del Estado ni requerirá recursos del Tesoro Público. Así lo afirmó Gabriela Lara, directora general de Programas y Proyectos de Transportes del sector.

La funcionaria explicó que la medida forma parte de la Adenda N.° 9 suscrita entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP), que también contempla la reversión de áreas para la Línea 2 del Metro de Lima, la incorporación de una cláusula anticorrupción y la ampliación de mecanismos para la contratación de terceros en proyectos aeroportuarios.

Lara precisó que LAP tenía el derecho contractual de cobrar la TUUA desde la puesta en operación del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en junio de 2025, aunque decidió suspender su aplicación mientras se buscaba una solución definitiva.

La compensación que recibirá el concesionario por dejar de percibir estos ingresos provendrá de un fondo financiado con los recursos que genera el propio aeropuerto y no del presupuesto estatal.

Asimismo, indicó que el impacto económico para el Estado será mínimo, ya que la adenda permitirá generar nuevas fuentes de ingresos mediante inversiones vinculadas a la denominada “ciudad aeropuerto”, incluyendo hoteles, centros comerciales y otros servicios.

Finalmente, destacó que el principal beneficio será para los pasajeros de vuelos con conexión nacional, quienes dejarán de asumir este cobro sin que ello genere un desequilibrio financiero en la concesión.