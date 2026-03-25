La Tercera Fiscalía de Flagrancia Delictiva de Piura, a cargo de la fiscal provincial Marisol Rodríguez, obtuvo se condene a 07 años 08 meses 15 días de pena privativa de la libertad a Joel A. Aranda C. (20) y a Juan F. Saavedra S. (18), como coautores del delito de robo agravado.

Ante los contundentes medios probatorios presentados por el fiscal Edmund Antenor Aliaga Rivera, los acusados admitieron haber participado en el robo del equipo celular y la mochila de la agraviada cuando se encontraba a inmediaciones del Parque Infantil de Piura, el pasado 19 de marzo.

Huyendo luego en un mototaxi que los esperaba, siendo intervenidos tras una persecución policial con los objetos robados.

Es así que, en el marco de un proceso inmediato, el cual fue aprobado luego de su detención en flagrancia, se acogieron a la figura legal de Terminación Anticipada.

Además, como parte de la sentencia, deberán cumplir reglas de conducta y cancelar 500 soles cada uno por concepto de reparación civil a favor de su víctima.