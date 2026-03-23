El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, a cargo del fiscal provincial Luis Tapia, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra E.J.V.M. (20) y P.C.R. (25), investigados como presuntos coautores del delito de robo agravado en grado de tentativa.

Asimismo, a R.Y.I.L. (32) se le dictó comparecencia con restricciones; sin embargo, al registrar una orden de captura vigente por una condena de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva por el mismo delito, también será internado en el penal de Piura.

El fiscal adjunto provincial Freddy Velásquez Zárate sustentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos ocurridos el pasado 13 de marzo, cuando presuntamente intentaron sustraer del vehículo del agraviado, el cual se encontraba estacionado en el frontis de un restaurante en el centro poblado de Pueblo Nuevo de Colán, mochila que contenía un equipo celular marca Honor, una billetera color marrón marca Renzo Costa, tarjetas bancarias, documentos personales; entre otros.

Según la tesis fiscal, el imputado E.J.V.M. habría abierto el vehículo con la finalidad de sustraer los bienes; mientras que R.Y.I.L. habría cumplido el rol de “campana”, permaneciendo en el exterior del establecimiento para alertar sobre la presencia del agraviado. En tanto, P.C.R. habría esperado a bordo de un vehículo menor, en el que finalmente se dieron a la fuga.

Entre los principales elementos de convicción presentados se encuentran las actas de intervención policial, registro personal, lacrado de equipo celular, visualización de cámaras de seguridad, así como el certificado médico legal que acredita las lesiones sufridas por el agraviado y declaraciones testimoniales, entre otros.

Los investigados serán trasladados al establecimiento penitenciario de Piura, desde donde afrontarán el proceso penal que se les sigue por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa.