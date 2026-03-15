La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, a cargo de la fiscal provincial Yesenia Saldarriaga, obtuvo que el Juzgado de Investigación Preparatoria dicte 09 meses de prisión preventiva contra C.P.C. (66), como presunto autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en menores.

El fiscal adjunto provincial Gerardo Varillas Castañeda, encargado de la investigación, sustentó ante el órgano jurisdiccional los graves y fundados elementos de convicción, entre ellos la denuncia de la representante de la menor, el acta de intervención policial y otros actuados preliminares que vincularían al investigado con el delito materia de investigación.

Previamente, el Ministerio Público solicitó la convalidación de la detención judicial en caso de flagrancia, tras la intervención realizada por efectivos de la Policía Nacional del Perú, requerimiento que permitió continuar con las diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

La medida coercitiva permitirá garantizar el adecuado desarrollo de la investigación mientras continúan las diligencias dispuestas por el Ministerio Público.