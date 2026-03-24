El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón–Chulucanas, a cargo del fiscal provincial Carlos Marcelo La Torre Vilitanga, obtuvo una condena de seis años de pena privativa de la libertad efectiva contra Michael Jerson García Jiménez, por el delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad.

El caso fue sustentado por el fiscal adjunto provincial Eriksson Daniel Burga Villa, quien presentó diversos elementos de convicción, como: el acta de denuncia verbal, el acta de identificación del denunciado, la declaración del denunciante, el certificado médico legal, el acta de entrevista en cámara Gesell, entre otros, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado.

De acuerdo con los hechos ocurridos, el 20 de febrero de 2022 la menor salió de la vivienda de su abuela con la finalidad de recoger una silla de ruedas, siendo interceptada en el trayecto por el imputado, quien realizó tocamientos indebidos en su contra. Tras lo sucedido, la víctima fue amenazada para evitar que lo denunciara.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso el pago de quince mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, así como la aplicación de tratamiento terapéutico especializado para el condenado.