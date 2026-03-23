Anselmo Maza Puruguay (23 años) fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de violación sexual de menor de edad. Hecho ocurrió en julio del 2021 en el caserío Tierras Duras Bajas de la Matanza - Morropón, tras interceptarla en la calle y llevársela a la fuerza.

El fiscal adjunto provincial Eriksson Burga Villa demostró en juicio oral que el acusado cometió el delito cuando la menor agraviada tenía once años.

Además, la declaración de la agraviada en cámara Gesell, donde narró de manera coherente y detallada los hechos en su agravio sindicando al acusado como el autor de los mismos; el examen médico legal que corrobora lo declarado por la menor; el examen psicológico, que señala que los hechos han sido narrados en manera congruente, consistente y guardan relación entre sí; así como testimoniales.

El Juzgado dispuso también que el ahora condenado cancele la suma de 25 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y se someta a tratamiento terapéutico.