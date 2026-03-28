El fiscal provincial Roberto Carlos Velasco Pascasio, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Piura, obtuvo se condene a 32 años de pena privativa de la libertad efectiva a Edwin Paul Huablocho Bacalla, como autor de los delitos de tortura agravada en concurso ideal con violación sexual de persona bajo autoridad o vigilancia.

La Fiscalía demostró con contundentes medios probatorios que el acusado, cuando laboraba como efectivo policial de la Divincri - Piura ejerció violencia sexual contra una persona que se encontraba bajo su custodia y vigilancia dentro de una de las salas de meditación de la Divincri – Piura, el 07 de marzo del 2025.

Para ello presentó informes periciales de biología forense y certificado médico legal, que determinaron la presencia de contenido seminal, presencia espermatozoides en muestra de hisopado de fondo de saco vaginal y lesión traumática extragenital reciente; además de testimonios que corroboraron las agresiones sufridas por la víctima, entre otros.

Edwin Paul Huablocho Bacalla, quien ya se encuentra en el penal de varones con prisión preventiva por este caso, obtenida en su momento por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, deberá cancelar la suma de 200 000 soles por concepto de reparación civil a favor de su víctima y someterse a tratamiento terapéutico.