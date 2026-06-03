Como era de esperarse, el paro de algunos gremios de microbuses, combis, colectivos y taxis en respaldo al consejero Robert De La Cruz, para quien la Fiscalía pide 6 años y 8 meses de prisión por el presunto delito de usurpación agravada, está causando una serie de contratiempos en algunos ciudadanos.

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Los dirigentes de los transportistas se concentraron en la Plazuela Raimondi en Trujillo, para alzar su voz a favor de Robert de la Cruz, mientras que los conductores estacionaron sus unidades en algunos puntos estratégicos de la ciudad.

Cabe indicar que no todas las unidades y empresas se sumaron a la protesta. Sin embargo, los vehículos que sí salieron a trabajar no fueron suficientes para movilizar a los pasajeros que tuvieron que esperar o caminar para poder trasladarse a cumplir con sus actividades.

Los transportistas denunciaron que hay una persecución política de Alianza para el Progreso (APP) en contra de Robert De La Cruz, quien es investigado por el presunto delito de usurpación agravada.

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