El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Nimia Borrero Pulache, obtuvo una condena en proceso inmediato de 18 años 01 mes de pena privativa de la libertad efectiva contra Jefferson Enrique Ancajima Silupú (24) como autor del delito de extorsión.

En tanto que, para su madre Agnes Francisca Silupú Mejía, como cómplice secundario, se obtuvo comparecencia con restricciones. Mientras se sigue el proceso contra ella, por el mismo delito, deberá cumplir reglas de conducta para no ser ingresada al penal.

La fiscal adjunta provincial Imasumac Oderay Córdova Reyes presentó contundentes medios probatorios que hicieron evidente el delito y la vinculación de los acusados, quienes fueron intervenidos por la policía en flagrancia delictiva con el dinero pagado de la extorsión, el cual fue previamente fotocopiado.

El Juzgado también dispuso que Ancajima Silupú cancele 10 000 soles por concepto de reparación civil.