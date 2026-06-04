Una licenciada en enfermería fue hallada sin vida en extrañas circunstancias la mañana de ayer dentro de su vivienda, ubicada en el sector de Naranjal, en Pichanaqui. La víctima fue identificada como Alicia Gamarra Túpac Yupanqui, de 52 años, quien laboraba en el centro de salud de Pampa Camona. Según reportes preliminares, el cuerpo fue descubierto por su esposo alrededor de las 07:00 horas, quien de inmediato dio aviso a las autoridades.

Compañeros de trabajo señalaron que la última vez que la vieron fue la noche anterior, a las 9:00 p. m., en el Hospital de Contingencia de la Red de Salud. No obstante, tres horas después, algunos vecinos dijeron a las autoridades que oyeron ruidos en la casa de la víctima.

Efectivos de la Policía de Pichanaqui realizaron las diligencias de recojo de evidencias. El cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, en el cuello estaba enrollado un cable de extensión de color amarillo y un cordón de nylon del mismo color. Al lado izquierdo a la altura de la cabeza una mancha de sangre sobre el piso. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público asumieron las diligencias legales a fin de realizar la necropsia de ley.

Las hipótesis que se barajan van desde un presunto suicidio y las sospechas de un homicidio.