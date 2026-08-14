Dolor, llanto, desesperación, angustia, sueños rotos y sin cumplir, se sintieron en la prolongación de la avenida Andrés Avelino Cáceres, cerca del puente hacia la urbanización Miraflores Country Club, en el distrito de Castilla, luego que el conductor de una camioneta colisionó contra un mototaxi y un auto, dejando como saldo cuatro muertos, entre ellos una menor de 7 años y una mujer gestante.

El accidente se registró pasada la 1 de la tarde, en la mencionada vía, en circunstancias en que la camioneta Toyota de color blanco, de placa P4B-731, conducida por Deiber Abel Córdova Córdova, al parecer manejaba a excesiva velocidad y perdió el control del vehículo a la altura de un badén.

Metros más adelante iba el mototaxi de placa NB-9929, conducido por el exsereno de la Municipalidad Distrital de Castilla, José Miguel Gonza Quintana, de 47 años, quien llevaba como pasajeras a Marilyn Yeribel Soca Rojas, 31 años, y a su pequeña hija Alessia Melex P.S. (7 años).

Según las primeras investigaciones, debido a la velocidad con la que venía al parecer manejando Córdova, arrastró por varios metros el trimóvil, saliendo disparada por los aires el pequeño cuerpo de la menor, el cual terminó impactando contra una estructura metálica de una publicidad que se encontraba en la zona. Su cuerpo quedó parcialmente mutilado e inclusive presentó exposición de masa encefálica. Su muerte fue instantánea.

Metros más allá, también quedó regado el cuerpo del chofer del mototaxi, con sus piernas mutiladas y, finalmente, la madre de familia, quien tenía 4 meses de gestación, quedó atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo menor, debajo de la camioneta.

Producto del choque, el vehículo mayor también colisionó contra un carrito de venta de comida al paso y contra el auto de placa P2V 623, resultando herido Jairo Imán Sullón, quien fue llevado a la clínica Auna. El conductor de la camioneta resultó completamente ileso.

Posteriormente, al lugar llegaron los familiares del exsereno, quienes en medio de conmovedoras escenas de dolor reconocieron su cuerpo inerte y se resistían a creer su trágica y violenta muerte.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla inició las investigaciones y diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del trágico accidente de tránsito.