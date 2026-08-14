Efectivos policiales hallaron una bolsa con diez cartuchos de dinamita durante un patrullaje preventivo realizado en la carretera Sullana al Puente Internacional, en el distrito de Las Lomas, en la región Piura.

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El hallazgo ocurrió en el kilómetro 1114, a la altura del fundo Mendieta, donde encontraron al costado de la vía una bolsa de polietileno de color negro, anudada en uno de sus extremos que contenía los explosivos.

Al verificar su interior, encontraron diez cartucho con la inscripción Famesa - Altos Explosivos con una serie numérica ilegible. Ante esto, fueron puestos a disposición de la dependencia policial de Las Lomas.

Las autoridades no descartan que estos explosivos pudieran estar vinculados con actividades de la minería ilegal u otros hechos delictivos en la jurisdicción.