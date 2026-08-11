Una recién nacida fue trasladada de manera exitosa desde el Hospital de Especialidades III-1 de Sullana hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, donde será sometida a una cirugía cardiovascular urgente. La menor se encontraba internada debido a un diagnóstico crítico de atresia de la válvula pulmonar, persistencia del conducto arterioso y defecto del tabique ventricular.

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El director del hospital de Sullana, el médico Edgar Paiva Fiestas, señaló que la evacuación médica se concretó mediante un esfuerzo articulado entre el Seguro Integral de Salud (SIS), el SAMU Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

Actualmente, la paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del INSN San Borja, conocido como el Hospital del Niño, donde viene recibiendo el tratamiento especializado.