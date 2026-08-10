Agentes de la comisaría El Obrero y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (Digimin) en Sullana, lograron la intervención en flagrancia delictiva de dos adolescentes de 16 y 17 años, presuntos integrantes de la banda “Los Choneros del Norte”.

El hecho se registró durante la madrugada de ayer domingo en la intersección del pasaje Unión y la calle San Juan, en el A.H Santa Teresita. Los efectivos policiales realizaban patrullaje preventivo por la zona cuando se percataron de la presencia de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes descendieron para colocar un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda.

Para fortuna de los residentes, el artefacto no llegó a encenderse. Al percatarse de la presencia policial, los jóvenes intentaron darse a la fuga a toda velocidad; sin embargo, fueron rápidamente interceptados y reducidos por los agentes.

Los retenidos fueron identificados con las iniciales J. P. G. (17) y A. R. G. (16), quienes fueron traslados a la dependencia policial correspondiente para las investigaciones de ley con la participación del Ministerio Público.