Personal de la Sección de Secuestros y Extorsiones de Piura detuvieron a un sujeto acusado de presunta extorsión y se disponía a realizar el cobro de más de 1500 soles, al parecer por este delito.

Se trata del detenido Arthur A.C.M (42 años), quien fue intervenido cuando se encontraba por la urbanización Residencial Piura (ex Petroleros Jubilados).

Según la policía, la víctima pretendía pagar una suma de S/ 1 500 al ahora detenido y esta persona iba a recoger el dinero a solicitud de un interno del penal de Cochamarca, Pasco.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura. También se le incautó dos equipos celulares que ayudarán con las investigaciones correspondientes y una motocicleta en la que se movilizaba.

El hecho se puso de conocimiento al representante del Ministerio Público de Piura para las diligencias de ley.