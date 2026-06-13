Huánuco: abnegada madre camina 8 horas al día para que sus hijos estudien

El Juzgado dictó nueve meses de prisión preventiva contra Franklin Oré, tras declarar fundado el requerimiento de esta medida coercitiva presentado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. El investigado es procesado por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, específicamente por favorecer al consumo ilegal de sustancias tóxicas.

Según la investigación, el 27 de mayo de 2026, Franklin Oré y Graciela Valverde fueron intervenidos en flagrancia por agentes del puesto de control policial de Las Palmas, en la provincia de Leoncio Prado. La intervención se produjo luego de que los efectivos detectaran tres paquetes sospechosos ocultos en un compartimiento ubicado dentro del capó del vehículo en el que ambos se trasladaban desde la ciudad de Tingo María con destino a Huánuco.

Al momento de la intervención, Franklin Oré conducía la camioneta, mientras que Graciela Valverde viajaba en el asiento posterior.

Posteriormente, los análisis de laboratorio confirmaron que la sustancia incautada era alcaloide de cocaína. Asimismo, se determinó que la droga tenía un peso total de 6 kilos con 190 gramos y que su destino final sería la República de Bolivia.

En cuanto a Graciela Valverde, el Juzgado dispuso que afronte la investigación en libertad.