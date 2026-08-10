De las 13 organizaciones y movimientos políticos que postulan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) para la Municipalidad Provincial de Piura, la misma cantidad de candidatos a la alcaldía y regidores, cuentan con sentencias penales por diversos delitos como falsificación de documentos, violencia contra la autoridad o negociación incompatible. Otras corresponden a sentencias de obligación de dar suma de dinero, por motivos como alimentos, contractuales o violencia familiar.

Según la plataforma web de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Guillermo Chávez Timoteo, candidato a la alcaldía provincial de Piura por el Partido Patriótico del Perú, declaró una sentencia penal con pena cumplida por violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, siendo sentenciado a 100 jornadas de servicio a la comunidad por el Juzgado Penal Liquidador según el expediente: 00979-2005-0-2001-JP-PE-08 del 25 de enero del 2007, cuya pena ya fue cumplida.

Su candidato a regidor, William Segundo Durand Gallo, declaró sentencias de obligación de dar suma de dinero por alimentos y por violencia familiar, ambas en ejecución. La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado.

El ex consejero regional, José Luis Morey Requejo, quien postula a la alcaldía por el Partido Político Perú Primero, declaró una sentencia penal por desobediencia a la autoridad, con pena suspendida actualmente en cumplimiento. Se le condenó a 70 jornadas de presentación de servicios comunitarios por parte de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, según el expediente: 07457-2021-1-2001-JR-PE-02 del 29 de abril del 2024.

Su candidato a regidor, Cristoper Jonattan Castillo Fiestas, declaró una sentencia penal cumplida por lesiones graves, además de sentencias de obligación por temas contractuales y de violencia familiar.

El exgobernador regional, Javier Atkins Lerggios, quien postula a la alcaldía por el PPC, también tiene una sentencia penal con pena cumplida por el delito de negociación incompatible por parte del Juzgado Penal de Sullana. Su pena ya fue cumplida.

El candidato a regidor de PPC, Luis Fernando Rosas Palacios, también declaró una sentencia de obligación de dar suma de dinero por violencia familiar del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Ricardo Eliseo Paulini Palacios de Progresemos, tiene una sentencia de obligación de dar suma de dinero por violencia familiar, con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia, según el expediente: 7010-2025-0-2001-JR-FF-04. El candidato a regidor por Podemos, Héctor Andrés Riofrio Saavedra, declaró dos sentencias por alimentos y otra por un tema contractual.