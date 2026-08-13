El general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial de Piura, señaló que los integrantes de la banda delincuencial “Los Malditos de Nueva Esperanza” de Trujillo, quienes fueron capturados en Sullana, pretendían cobrar por segunda vez una extorsión a un médico de la clínica Santa Rosa, quien venía siendo extorsionado desde el año pasado.

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El oficial explicó cómo era víctima de extorsión el galeno. “Esta banda criminal venía extorsionando a un médico de la clínica Santa Rosa de Sullana y le mandaban mensajes de texto por WhatsApp, pidiéndole una cantidad de dinero”, indicó Jares.

Tras ello, interpuso la denuncia correspondiente ante la Policía, ya que venía siendo extorsionado desde noviembre y diciembre del año pasado. Incluso, debido a las amenazas, ya había entregado una primera suma de S/ 6,000.

Sin embargo, los extorsionadores trujillanos pretendían cobrarle una nueva cantidad de dinero al médico y le indicaron que se encontraban cerca de la clínica Santa Rosa, en la urbanización del mismo nombre, en Sullana, para que les realizara el pago.

Ante esto, tras un trabajo coordinado de la Policía, lograron ubicarlos y capturarlos. “Le habían enviado (al médico) una foto de la clínica, indicándole que estaban en los alrededores y que lo esperaban para que les entregue el dinero establecido. Es así que personal policial formó un equipo, tanto de intervención e Inteligencia, y pudieron ubicar a este vehículo con estas personas, gracias a la ubicación de la foto”, señaló el general Jares.

Según el jefe de la Región Policial de Piura, dos de los tres detenidos que son hermanos, son hijos de Nelson Esquivel, que está detenido en el penal de Piura por extorsión y habría sido jefe de la banda Los Chuckys. Además, dijo que esta banda no solo operaba en Piura, sino también en Trujillo.

El último martes 11, la Policía logró detener a los hermanos N.E.Y. y B.E.Y., junto a la mujer J.S.V., cuando se encontraban cerca de la clínica Santa Rosa en Sullana y les hallaron un explosivo, tres celulares y otras pertenencias.