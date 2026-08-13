La Municipalidad Provincial de Huancayo habilitó un presupuesto aproximado de medio millón de soles para la adquisición de ayuda humanitaria como frazadas, colchones y bienes de primera necesidad y la movilización de maquinaria pesada destinada a la demolición de viviendas inhabitables tras los recientes sismos de magnitud superior a 5.0 que afectaron la zona sur y el valle del Canipaco.

“​Las intervenciones se ejecutan mediante un trabajo coordinado entre la provincia, el Gobierno Regional de Junín y el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de allanar los terrenos e instalar módulos temporales de vivienda”, informó el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, coronel (r) PNP César Ramos.

​A la fecha se han demolido un total de 120 viviendas con daños estructurales severos en la zona sur de la provincia de Huancayo dentro de los distritos de Chupuro, Huayucachi, Huacrapuquio y Viques, y los trabajos de demolición presentan un avance estimado entre el 50% y el 60%.

En cuanto al valle del Canipaco, se registran cerca de 25 viviendas demolidas, lo que representa aproximadamente un 10% de avance del total de inmuebles evaluados en las comunidades más alejadas.