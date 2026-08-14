El Perú volverá a estar en los ojos del mundo por el deporte, pues en el 2027 se desarrollarán los Juegos Panamericanos en Lima. A un año del evento, Simone Biles, exitosa gimnasta estadounidense, llegó para iniciar el conteo regresivo y María Fernanda Reyes, campeona en surf y abanderada nacional, la recibió para explicarle un poco de nuestra cultura.

Estuviste con Simone Biles, la multicampeona de gimnasia. ¿Qué te tocó compartir con ella?

Sí, guau. Estaba nerviosa y emocionada por conocerla, pues es una deportista de un nivel al que todos queremos llegar en algún momento en nuestra vida. Compartir un almuerzo con ella, gracias a Panam Sports y a Lima 2027, fue algo bonito y conversamos de muchas cosas, de experiencias y de nuestra comida peruana. También le conté un poquito de mi historia, ella sabía de mí, que soy surfista, y me comentó que había surfeado; le respondí que cuando quiera, me encantaría enseñarle. Me dijo que para la próxima, porque quiere regresar en algún momento y la vamos a recibir con los brazos abiertos. Y le comenté que en la universidad yo había hecho gimnasia, pero era rugby, ja, ja, ja, y se reía.

¿Cómo impacta que jóvenes deportistas peruanos también hayan podido conocerla?

Impacta mucho. Estar con alguien que ha sido múltiples veces medallista olímpica y campeona del mundo, es algo que a uno como deportista siempre inspira a ser. Buscar la excelencia deportiva más allá de los nervios, de la presión y de cómo trabajar toda la parte psicológica dentro del deporte, eso es superimportante. A la vez, cómo manejas la vida personal, porque ella ya está casada, va a cumplir tres años; y yo igual, tengo dos años. Hablamos un poquito de eso, más allá del deporte. Y le di un regalito que le encantó: una mototaxi artesanal. No me esperé que le gustara tanto, porque había dicho que le encantaría llevarse una mototaxi a Estados Unidos, así que dije: ya pues, le daré una mini para que se lleve.

"Mafer" Reyes viene de ser campeona en los Panamericanos Santiago 2023 y en los Panamericanos de Surf 2026.

Con la ceremonia del conteo regresivo, ¿cómo ves a la organización de los Juegos Panamericanos para Lima 2027?

Bueno, veo que se han puesto las pilas, cada vez un poco más. Lamentablemente, acaban de cambiar al presidente del IPD y, de alguna u otra manera, deben buscar un perfil que pueda ayudar a todos los deportistas. Asimismo, en mi opinión, debe haber una organización que vea los Juegos Panamericanos, una comisión que sea netamente para ello y que resulte mejor que Lima 2019. Creo que en Perú tenemos la infraestructura, tenemos la gente, somos un lugar con tanta cultura y gastronomía que nunca dejamos de conocer el país, que es tan grande y tan diverso. Pienso que eso hay que explotarlo al 100 %, nuestras costas, nuestras playas, hay muchas cosas que podemos aprovechar. Justamente, al traer a Simone Biles, se dio a conocer un poco más en los medios y ella también podrá comentar en Estados Unidos su experiencia sobre la comida, la gente acogedora, el Cusco, etc. Eso va a ser positivo para nosotros en el turismo y la economía.

Por otro lado, hace unos meses, se suscitó un altercado con tus colegas por el tipo de trato que recibieron en el Congreso. ¿Ha mejorado esa relación?

Precisamente, tuve una reunión con Keiko Fujimori antes de que salga presidenta, hablando un poco de las necesidades que tenemos los deportistas, de la mejora dentro del IPD, de la importancia de tener un líder que nos acompañe y que nos defienda en la parte deportiva. El Perú tiene demasiado talento y, lastimosamente, no estamos en el ojo político. Espero que con Keiko pueda cambiar y mejorar para que la política deportiva nos ayude a ir de la mano con todos los proyectos que uno se traza para que tengamos más medallas olímpicas y más Simone Biles en el Perú… ese es el objetivo. Traerla es lo que inspira a muchos de nosotros, porque, como digo, tenemos talento y la infraestructura, pero falta mucha política deportiva.

De cara a los Juegos Panamericanos, “Mafer” pidió optimizar la política para respaldar a los deportistas en su preparación, pues muchas veces deben viajar sin entrenador por la falta de presupuesto. “El programa de apoyo mejoró con los años, pero se necesita más”, explicó.