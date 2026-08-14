El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco retomó sus operaciones luego de permanecer cerrado temporalmente durante las primeras horas de este viernes 14 de agosto.

La suspensión estuvo relacionada con trabajos de mantenimiento correctivo realizados en una zona de la pista de aterrizaje.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac) había informado inicialmente que la pista permanecería cerrada hasta las 10:00 horas y recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas sobre el estado de sus vuelos.

Sin embargo, los trabajos concluyeron antes de lo previsto y permitieron que el aeropuerto reiniciara sus actividades poco después de las 8:30 horas. Córpac precisó que el mantenimiento fue terminado en su totalidad y se realizó bajo los estándares establecidos para garantizar la seguridad operacional.

Con la reanudación de los vuelos, la corporación pidió a los pasajeros con itinerarios programados para este viernes confirmar directamente con sus aerolíneas los horarios de salida y llegada, debido a las posibles modificaciones ocasionadas por la suspensión temporal.