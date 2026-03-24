Luego de unas horas de agonía, un joven mototaxista perdió la vida tras chocar el mototaxi que conducía contra un auto que era manejado por un efectivo policial en actividad, en Chulucanas.

El accidente se registró en horas de la mañana del último domingo entre el mototaxi conducido por Santos Rimaycuna Adrianzén y el auto de placa de rodaje BNF–607 manejado por José Luis Jiménez Cruz.

Producto del fuerte impacto, Rimaycuna terminó tendido en el pavimento, siendo auxiliado por la policía y trasladado de emergencia al Hospital de Chulucanas.

Lamentablemente en horas de la tarde, el joven perdió la vida a consecuencia de las graves heridas ocasionadas por el fuerte impacto al chocar con el auto conducido por el agente.

La policía informó que el suboficial participante en este accidente fue puesto en libertad por disposición del Ministerio Público porque el resultado del dosaje etílico arrojó cero de alcohol en la sangre.

De otro lado, familiares, amigos y pobladores continúan con la intensa búsqueda de Dany Laurente Dama, quien desapareció en las aguas del río Piura el pasado martes 17 de marzo, cuando intentó rescatar a un grupo de agricultores que en una balsa trasladaban diversos productos, entre estos alimentos, y terminó cayendo a las aguas debido al incremento del caudal y eran arrastrados por la fuerte corriente.Ayer, nuevamente sus familiares se apostaron en la ribera del río con la esperanza de encontrar su cuerpo, sin resultados positivos, a pesar de los esfuerzos realizados.Ellos hicieron un llamado urgente a las autoridades, Policía Nacional y a toda la población para intensificar las labores de búsqueda en los diferentes sectores del río Piura.La familia informó que necesitan con urgencia el apoyo de más voluntarios para ingresar al río y buscarlo, además de camionetas y motos, equipos de buceo y ayuda logística.