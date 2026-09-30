El Indecopi ordenó la eliminación inmediata de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de BTS en Perú, al advertir que podían generar confusión entre los consumidores y hacerles creer que se trataba de canales oficiales de venta.

La medida se produce ante la expectativa generada por la llegada de la agrupación surcoreana al país y busca prevenir posibles afectaciones a los consumidores interesados en adquirir boletos.

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) dictó dos medidas cautelares contra las páginas entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, en el marco de procedimientos por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

¿Qué ordenó Indecopi a las páginas?

De acuerdo con Indecopi, las páginas deberán dejar de difundir publicidad o realizar actividades que puedan generar la impresión de que cuentan con autorización oficial para comercializar entradas para los conciertos de BTS.

Durante las investigaciones, que incluyeron la verificación de los sitios y de las autorizaciones para la comercialización de boletos, el administrador reconoció que no era el vendedor oficial, no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y brindaba únicamente un servicio de intermediación.

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Multas pueden alcanzar las 125 UIT

Indecopi advirtió que el incumplimiento de las medidas cautelares puede generar la imposición de multas coercitivas de hasta 125 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme a la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La entidad recomendó a los consumidores verificar cuáles son los canales oficiales habilitados para la venta de entradas antes de efectuar cualquier pago y evitar adquirir boletos mediante páginas no autorizadas.

¿Cómo evitar problemas al comprar entradas para BTS?

Ante la alta demanda que pueden generar los conciertos, los consumidores deben comprobar que la plataforma utilizada corresponda a un canal anunciado oficialmente por los organizadores.

También es recomendable desconfiar de páginas que se presentan como sitios de venta oficial sin acreditar su relación con la organización del evento y evitar realizar transferencias o pagos antes de verificar la autenticidad del vendedor.